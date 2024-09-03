Четыре новых школы открыли в Мытищах ко Дню знаний

В городском округе Мытищи учеников в этом году принимают четыре новые школы. Всего в округе в День знаний за парты сели 47 тысяч учеников, впервые звонок прозвенел для 5560 первоклассников.

В Мытищах двери для детей открыли четыре новых образовательных заведения: школа № 36 в деревне Бородино в жилом комплексе «Скандинавский», новый корпус школы № 14 в Рупасовском переулке, новый корпус многопрофильной лингвистической гимназии № 33 в жилом комплексе «Новое Медведково и школа № 32 в жилом комплексе «Ярославский».

Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев поздравил учеников школы № 36 с первым учебным днем, пожелал им успехов.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова поздравила педагогов и детей нового учебного заведения в жилом комплексе «Ярославский».

«Сегодня свои двери открыла новая современная школа. Я надеюсь, что всем здесь будет уютно, тепло и комфортно. Конечно же, первоклассникам желаю новых друзей, отличных оценок, исполнения всех желаний. Педагогам — творчества, терпения, сил, новых свершений», — сказала она.

С Днем знаний поздравили депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев и заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Асеев учеников школы в 1-м Рупасовском переулке. Вместимость образовательного учреждения составляет 1100 мест. Современное учебное здание стало новым корпусом школы № 14.

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