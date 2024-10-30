Четыре новых школы и три детских сада открыли в Люберцах в 2024 году

Развитию образования в городском округе уделяется особое внимание. В текущем году в Люберцах появились семь новых образовательных учреждений.

Четыре современные школы на 4670 мест и три детских сада, которые посещают 430 детей, распахнули двери в начале нового учебного года. Корпус гимназии № 18 в поселке Томилино был капитально отремонтирован. Ремонт продолжается в здании гимназии № 5 на Октябрьском проспекте и в школе № 28 в поселке Коренево.

Руководитель муниципалитета Владимир Волков рассказал, что в Люберцах действует целый комплекс мер поддержки различного уровня для привлечения квалифицированных работников образования. Служебные квартиры получили более 200 педагогов. Детям учителей выделяются места в детских садах, частично оплачиваются путевки в дома отдыха и санатории. Победителям и участников различных конкурсов профессионального мастерства выплачиваются премии в размере 250 тысяч рублей.

«И данные меры поддержки дают свой результат — сейчас вакансий в школах округа нет», — подчеркнул глава городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».