Четыре новые школы открыли в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил жителей с Днем знаний во время торжественных мероприятий, приуроченных к открытию новых образовательных учреждений. В округе открыли сразу четыре новые школы, три детских сада и обновленный корпус гимназии № 18.

Вместе с первым заместителем прокурора Московской области Андреем Ганцевым и министром по госнадзору в строительстве региона Артуром Гарибяном, глава округа открыл современную школу «Спектр» на 1100 мест в поселке Красково.

Школа «Созвездие» в ЖК «1-й Лермонтовский» стала одной из самых больших в округе, рассчитанная на 1500 учеников. «Здесь есть все для гармоничного развития наших детей: просторные коридоры и классы, столовая, три спортивных и актовый залы, полноценный стадион», — подчеркнул Волков.

Кроме того, новые школы открылись в ЖК «Люберцы Парк» на 1170 мест и в ЖК «Томилино Парк» на 900 мест. Для малышей распахнули двери детские сады «Ромашка» (120 мест), «Облачко» (170 мест) и еще один сад на 140 мест в Зенино.

«Сегодня в Люберцах большой праздник — мы стали свидетелями открытия новых школ и садов. По количеству введенных образовательных учреждений мы являемся одними из лидеров в Подмосковье. Это стало возможным благодаря поддержке и личному участию губернатора Андрея Воробьева», — отметил Волков.

Отметим, что в этом учебном году люберецкие школы приняли почти 48 тысяч учеников, из которых 5300 детей впервые сели за парты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».