Четыре новые школы откроют в Мытищах к 1 сентября

В этом году четыре новые школы откроются в Мытищах в ЖК «Ярославский» и «Скандинавский», в микрорайонах 25А и Новое Медведково. Три из них построены в рамках инвестпроектов.

Четырехэтажная школа на 1735 учащихся откроется в микрорайоне Новое Медведково. Она войдет в образовательный комплекс гимназии № 33. Сейчас там ведется подбор кадров.

Другая школа на 500 мест появится на территории жилого комплекса «Скандинавский» в деревне Бородино. Учреждение станет частью образовательного комплекса № 36 «Новые горизонты». К учебному году там завершают благоустройство территории.

Еще одна школа на 1650 мест на улице Юбилейной откроется в жилом комплексе «Ярославский». Она будет относиться к школе № 32.

Также в микрорайоне 25А появится школа на 1100 мест. Ее возвели по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Здесь ведутся работы по отделке актового зала и технических помещений.

Кроме того, в округе готовятся к открытию два детских сада. Один на 510 мест откроется в поселке Нагорное. Он примет не только малышей, но и первоклассников. Ребята будут учиться здесь, пока не откроется соседняя школа.

Завершилась реконструкция детского сада № 54 «Радуга» на 320 мест в микрорайоне Леонидовка. Там обустроили 13 групп, актовый и спортивный залы, пищеблок и игровые площадки на территории.

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