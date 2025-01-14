Четыре места для Крещенских купаний подготовили в Истре

Из-за погодных условий в этом году подготовили всего четыре локации для купания в Крещение Господне. Основной площадкой станет одно из самых популярных паломнических мест в Московской области — река Иордань возле Ново-Иерусалимского монастыря.

Зимний сезон в 2025 году не радует морозами, поэтому большинство привычных для жителей мест омовения в Крещение в этом году обустраивать не будут. Толщина льда на водоемах уменьшилась в разы, и в целях безопасности администрация муниципального округа Истра приняла решение проводить купания только в этих локациях: река Иордань вблизи Ново-Иерусалимского монастыря, купель у дома № 35 на улице Родниковая в поселке Троицкий, река Истра вблизи пешеходного моста в селе Павловская Слобода и купель у дома № 12 на Парковой улице в деревне Глебово.

На всех четырех площадках будут дежурить спасатели, медики, полицейские, сотрудники администрации и волонтеры. Проверят воду с помощью микробиологического анализа, а водолазы исследуют дно, чтобы там не было мусора, который может поранить. В местах для купаний сделают освещение и безопасные подходы к воде.