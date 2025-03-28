Четыре массовых субботника пройдут в Балашихе в апреле

Месячник чистоты и благоустройства, направленный на подготовку города к летнему сезону, начался в Балашихе. Глава округа Сергей Юров рассказал о мерах, предпринимаемых для наведения порядка и улучшения городской среды.

С наступлением марта в Балашихе началась активная подготовка города к летнему сезону. Выпущены соответствующие документы и поручения для управляющих компаний и организаций, отвечающих за содержание дорог и общественных пространств. Ответственные службы активно работают над приведением в порядок дорог, автобусных остановок, дворов, общественных пространств и территорий, прилегающих к многоквартирным домам, промышленным предприятиям и объектам социальной сферы.

В апреле планируется проведение четырех массовых субботников, в которых смогут принять участие все желающие. Эти мероприятия будут направлены на уборку дворов, общественных пространств и территорий лесного фонда. Лесные массивы в Балашихе пользуются большой популярностью среди жителей как места для отдыха, и их благоустройство является важной частью месячника чистоты, рассказал Сергей Юров в интервью каналу «Подмосковье Life».

В рамках месячника особое внимание уделяется паркам, включая парк «Пехорка», который является одним из самых посещаемых в Подмосковье. Парк был расширен в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» и теперь предлагает новые локации для отдыха. Также планируется благоустройство других парков, установка новых архитектурных форм и восстановление существующих.

В парках Балашихи активно готовятся к проведению мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общественные территории приводятся в порядок для празднования Дня Победы, с установкой новых архитектурных форм и восстановлением существующих.

Точные даты проведения субботников будут размещены на официальном сайте и в социальных сетях администрации Балашихи и главы округа Сергея Юрова. Жители приглашаются принять активное участие в благоустройстве города и создании комфортной среды для всех.