Четыре команды из Подмосковья вышли в финал «Битвы роботов»

Второй отборочный этап «Битвы роботов» прошел в Екатеринбурге и объединил разработчиков из разных стран мира. В финал вышли по восемь участников в каждой из двух категорий, включая четыре команды из Подмосковья.

«Битва роботов» собрала разработчиков из России, Китая, Индии и других стран. Участвовали 48 команд. На ринге встретились 32 машины в категории до 110 килограммов и 16 мини-роботов весом до 1,5 килограмма.

Самый быстрый бой прошел между командами «Зверобой» (Пермь) и Energy (Санкт-Петербург), он длился всего 19 секунд. А самые большие повреждения нанесла соперникам команда Kriloff из Красноярска, которая жестко расправилась с роботом из Перми. Машина загорелась, пришлось прибегнуть к помощи огнетушителей. На шоу также воспламенились разработки команд из Индии и Белгорода.

Команда Solarbot из Балашихи представила робота в категории тяжеловесов. Машина отлично показала себя и вывела Подмосковье в финал.

Среди мини-роботов финалистами стали еще три подмосковные команды. Это ProBOT (поселок городского типа Малаховка), «Техно-Дайнемикс» и «Технократы» (обе из Павловской Слободы).

Второй отборочный этап чемпионата прошел при поддержке правительства Свердловской области. Оператор чемпионата — АНО «Инженеры и роботы».