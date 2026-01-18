Четыре иордани для традиционных крещенских погружений подготовили в Подольске

Подольск готов к праздничным крещенским купаниям. Там оборудовали четыре купели для традиционных погружений. Власти усилили меры безопасности и продлили работу общественного транспорта в ночь на 19 января.

Подготовительные работы на всех площадках завершены. Специалисты проверили прочность конструкций, установили освещение и организовали теплые зоны для переодевания. Как отметили в администрации, «главный приоритет — безопасность и комфорт участников обряда».

Купания начнутся 18 января в 22:00. Основные точки размещены: у Троицкого собора в центре города, в парке имени Виктора Талалихина, в детском парке микрорайона Климовск, в парке «Дубрава». На каждой площадке будут дежурить медики, сотрудники полиции и волонтеры.

Для удобства горожан продлили работу четырех автобусных маршрутов: № 23, 35, 37к и 29, которые связывают станцию МЦД Подольск с удаленными микрорайонами. Они будут курсировать до 03:00 ночи 19 января.

Освященную воду можно будет набрать в 24 храмах округа как в сочельник, так и в сам праздник Крещения Господня после торжественных богослужений.