Четыре библиотеки обновят в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы близится к завершению масштабная программа обновления библиотек и культурных центров. Уже в феврале планируется торжественное открытие после капитального ремонта двух ключевых учреждений.

Речь идет о Центральной детской библиотеке «Бригантина» и библиотеке им. Сергея Есенина. Параллельно ремонтные работы завершаются еще на двух объектах в микрорайоне Дзержинский: в библиотеке-общественном центре им. Ярослава Смелякова и в Центральной городской библиотеке на улице Томилинской. Эта программа реализуется по инициативе главы округа Владимира Волкова, который уделяет особое внимание развитию сферы культуры.

«Сфере культуры уделяем особое внимание. По губернаторским и президентским проектам обновляем существующие и открываем новые объекты культуры: только в 2025 году мы открыли два культурных центра — „Дружба“ в Зенино и „Весна“ на ул. 8 Марта, капитально отремонтировали здание Детской школы искусств № 1, выполнен локальный ремонт сразу в ряде объектов. И эту важную работу, безусловно, продолжаем», — подчеркнул Владимир Волков.

Напомним, что в библиотеке им. Ярослава Смелякова ремонт начался еще в прошлом году. Тогда были обновлены помещения для проекта «Активное долголетие», книгохранилище, коридоры и санузлы. Особое внимание уделили залу детского абонемента, где по просьбе читателей бережно отреставрировали историческую лепнину. Также повсеместно заменили напольное покрытие, двери, системы освещения и модернизировали входную группу.

В результате зона детского абонемента претерпела значительную трансформацию: появился специальный тематический остров, где представлены книжные новинки и литература по различным направлениям. Помимо этого, в 2025 году был выполнен ремонт абонементов Центральной городской библиотеки в Дзержинском. В настоящий момент подрядчики завершают финальные работы в библиотеках «Бригантина» и им. С. Есенина, готовя их к приему первых посетителей после открытия.