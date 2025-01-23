Четверых нарушителей природоохранного законодательства оштрафовали в Мытищах

Административное наказание за нарушение экологического законодательства в части обращения с отходами назначили четырем жителям Мытищ в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Сразу троих водителей большегрузного транспорта задержали в деревне Беляниново за перевозку отходов без разрешительных документов.

Подвергся административному наказанию и житель деревни Виноградово, он организовал сброс сточных вод в дренажный ручей, по которому они поступали в реку Мерянку.

Нарушителей оштрафовали инспекторы экологического надзора. Совместные усилия органов власти, бизнеса и общественности позволят значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе и создать благоприятные условия для жизни будущих поколений, подчеркнули в Министерстве экологии и природопользования Московской области.