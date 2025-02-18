Четвертый тур областных лыжных соревнований прошел в Истре

На базе спортшколы «Истина» в деревне Головино муниципального округа Истра состоялся один из этапов соревнований Московской области по лыжным гонкам. Спортсмены из Истры одержали в состязаниях несколько значимых побед.

Соревнования посвятили памяти трехкратной чемпионки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Анфисы Резцовой. В них участвовали юноши и девушки от 11 до 14 лет. Всего состязания объединили 150 лыжников.

Среди спортсменов в возрасте от 13 до 14 лет на дистанции три километра Дмитрий Межевых и Екатерина Иванова заняли первое место, Дмитрий Невежин и Валерия Фиц завоевали серебро, Кузьма Савкин и Полина Румянцева забрали бронзу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт станет доступнее благодаря открытию в Московской области новых физкультурно-оздоровительных комплексов.