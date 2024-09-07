Сегодня 12:30 Четвертый класс пожарной опасности ввели в лесах Подмосковья с 7 по 9 сентября Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Четвертый класс пожарной опасности ввели в лесах Подмосковья с 7 по 9 сентября. Накануне, в пятницу, крупные возгорания потушили в двух городских округах региона — в Орехово-Зуевском и Егорьевске.
Пожары удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга.
В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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