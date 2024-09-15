Четвертый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 15 по 17 сентября

Пять лесных пожаров потушили накануне, 14 сентября, в Луховицах, Раменском и в Павлово-Посадском городских округах Подмосковья. С 15 по 17 сентября на большей части территории региона ожидается четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Московской области, 15 и 16 сентября класс пожарной опасности в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» повысится до пятого.

Кроме того, пятый класс пожарной опасности ожидается 17 сентября в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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