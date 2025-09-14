Четвертый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья с 15 сентября

За прошедшие сутки в подмосковных лесах не зафиксировали возгораний. В понедельник и вторник в регионе ожидается четвертый (высокий) уровень пожарной опасности, сообщили в Комлесхозе МО.

Сегодня на большей части территории области установится третий класс, а в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском, а также в «Русском лесу» — четвертый.

В понедельник и вторник в подавляющей части региона ожидается высокий уровень угрозы возгораний, средний риск лесных пожаров прогнозируют в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах 15 сентября и в тех же местах, за исключением Дмитровского и Сергиево-Посадского лесничеств, 16 сентября.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от +17 до +24 градусов днем и от +6 до +13 ночью. Синоптики обещают переменную облачность без дождей.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгораний необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.