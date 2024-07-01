Четвертый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 3 июля

С 1 по 3 июля на большей части лесов Подмосковья установится четвертый класс пожарной опасности. В эти дни температура будет на уровне +28-+31 градуса. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

Жителям и гостям региона напоминают, что в случае обнаружения возгорания, необходимо сообщать о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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