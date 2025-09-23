Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 сентября

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 22 сентября. Он произошел в четырех километрах от деревни Степаново . В ближайшие дни в регионе спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, четвертый класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья с 23 по 25 сентября. При этом в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах ожидается второй, а в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском — третий.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до +16 днем и опускаться до +1 ночью. Ожидается переменная облачность, возможны дожди.