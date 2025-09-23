Лесной пожар потушили возле деревни Степаново 22 сентября

В лесном фонде Подмосковья 22 сентября зарегистрировали одно возгорание. Очаг при помощи системы видеомониторинга выявили в четырех километрах от деревни Степаново в городском округе Электросталь.

К тушению пожара привлекли 10 человек и четыре единицы специальной техники, которые справились с огнем за 3,5 часа.

По предварительной информации, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности.

Сейчас лица, причастные к поджогу, устанавливаются.

За действия, которые привели к лесному пожару, предусмотрены административная и уголовная ответственность. Так, штраф для физических лиц достигает 60 тысяч рублей, для должностных лиц — 110 тысяч рублей, а для юридических — двух миллионов.

В отдельных случаях нарушителя могут лишить свободы на срок до 10 лет.