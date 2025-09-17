Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 сентября

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 16 сентября. Он произошел в двух километрах от деревни Быково. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, при тушении пожара у деревни Быково задействовали 12 человек и пять спецмашин. Огонь удалось ликвидировать в тот же день.

С 17 по 19 сентября на большей части территории региона установится четвертый класс пожарной опасности. При этом 17 числа в Волоколамском лесничестве ожидается третий.

В этот период температура будет подниматься до 21 градуса днем и опускаться до шести ночью. Ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди.