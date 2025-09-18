Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 сентября

В среду, 17 сентября, в лесах Подмосковья выявили четыре пожара. Слаженная работа специалистов позволила ликвидировать возгорания в день обнаружения.

В общей сложности в тушении участвовали 29 человек личного состава и 13 единиц специальной техники.

На всей территории Московской области 18 и 19 сентября ожидается четвертый класс пожарной опасности. На большей части региона 20 сентября установится первый класс, однако четвертый сохранится в Клинском, Истринском и Луховицком лесничествах, а также в «Русском лесу».

Температура воздуха в Подмосковье в ближайшие дни будет достигать +21 градуса днем. Возможны осадки.

При выявлении возгорания следует незамедлительно позвонить по номеру 112 или сообщить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.