Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 сентября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 15 сентября. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, с 16 по 18 сентября на большей части территории Подмосковья установится четвертый класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах ожидается третий.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 24 градусов днем и опускаться до семи по ночам. Ожидается переменная облачность с преобладанием пасмурной погоды, без дождей.

Жителям напомнили, что сообщить о пожаре можно по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.