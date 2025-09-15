Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 сентября

В минувшее воскресенье в лесах Московской области не зафиксировали возгораний. С 15 по 17 сентября на большей части территории региона ожидается четвертый класс пожарной опасности.

Сегодня третий класс спрогнозировали в Бородинском, Дмитровском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском, Истринском и Талдомском лесничествах.

В ближайшие несколько дней температура воздуха в Подмосковье в дневное время будет достигать +26 градусов.

Жителей и гостей региона призвали в случае обнаружения возгорания на опушке или в чаще как можно скорее позвонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.