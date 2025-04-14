Четвертый фестиваль здоровья прошел в Ленинском округе

Во Дворце спорта «Видное» Ленинского городского округа состоялся четвертый ежегодный фестиваль здоровья «Здоровый взгляд на жизнь». Мероприятие объединило около тысячи участников.

Фестиваль здоровья собрал 15 коммерческих и пять государственных учреждений. Среди них Видновский перинатальный центр, стоматологическая поликлиника, многопрофильная клиника «ПрезиДЕНТ» и другие. Специалисты провели для жителей мастер-классы, консультации, показали собравшимся современные разработки в сфере здравоохранения. Участники фестиваля получили возможность пройти комплексное медицинское обследование и стать донорами. Организаторы также провели лотерею с розыгрышем подарков.

По словам председателя совета филиала Торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Московской области Владислава Рымши, фестиваль здоровья — это площадка для взаимодействия между жителями и медучреждениями, такие мероприятия — вклад в будущее общества.

«Хочу поблагодарить организаторов, врачей и специалистов, которые сделали этот фестиваль возможным», — добавил он.

Отметим, что организаторами мероприятия стали местный филиал Торгово-промышленной палаты и салон оптики «Соло» при содействии администрации Ленинского городского округа.