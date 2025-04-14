Четвертый фестиваль здоровья прошел в Ленинском округе

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Во Дворце спорта «Видное» Ленинского городского округа состоялся четвертый ежегодный фестиваль здоровья «Здоровый взгляд на жизнь». Мероприятие объединило около тысячи участников.

Фестиваль здоровья собрал 15 коммерческих и пять государственных учреждений. Среди них Видновский перинатальный центр, стоматологическая поликлиника, многопрофильная клиника «ПрезиДЕНТ» и другие. Специалисты провели для жителей мастер-классы, консультации, показали собравшимся современные разработки в сфере здравоохранения. Участники фестиваля получили возможность пройти комплексное медицинское обследование и стать донорами. Организаторы также провели лотерею с розыгрышем подарков.

По словам председателя совета филиала Торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Московской области Владислава Рымши, фестиваль здоровья — это площадка для взаимодействия между жителями и медучреждениями, такие мероприятия — вклад в будущее общества.

«Хочу поблагодарить организаторов, врачей и специалистов, которые сделали этот фестиваль возможным», — добавил он.

Отметим, что организаторами мероприятия стали местный филиал Торгово-промышленной палаты и салон оптики «Соло» при содействии администрации Ленинского городского округа.

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