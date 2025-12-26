Четвертую очередь цифрового промышленного коворкинга запустили в Солнечногорске

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске начал работать новый масштабный объект для бизнеса — четвертая очередь промышленного коворкинга Industrial City. Площадь помещений составляет 50 тысяч квадратных метров.

Общий объем инвестиций в проект достигает 1,2 миллиарда рублей.

«Для жителей городского округа Солнечногорск на новой площадке будет создано не менее 300 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов», — пояснила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Особое внимание уделили архитектурной составляющей. При строительстве коворкинга использовали концепцию Urban. Проект подразумевает возведение промышленных зданий площадью примерно 4,5 тысячи квадратных метров.

«Полезная высота потолков 10 метров, нагрузка на пол — шесть тонн. Помещение позволяет развивать промышленные направления со сложным производственным процессом. Данный формат может стать визитной карточкой компании», — уточнил партнер ХСА Артем Петрухин.

В общей сложности на территории парка «Есипово» планируется построить пять очередей Industrial City общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей.

В уже работающих корпусах разместили производства более 50 компаний.