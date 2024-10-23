Четвертьфинал «Театрального поединка» начнется в Подмосковье 26 октября

Молодежный проект «Театральный поединок» начинает стадию четвертьфиналов. За выход в следующий тур будут бороться восемь команд, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Поединки начнутся 26 октября в Дмитрове, затем продолжатся в Коломне, Дедовске и Электростали. На каждой игре будут разыгрывать специальные памятные подарки от проекта. Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться по ссылке.