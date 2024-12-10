Еще четыре сироты получили квартиры в Мытищах

Четверо сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры в Мытищах благодаря федеральным и областным программам поддержки. Глава городского округа Юлия Купецкая и председатель совета депутатов Андрей Гореликов поздравили новоселов с важным событием в их жизни, пожелав им счастья и успеха.

Торжественное вручение ключей от новых квартир четырем молодым людям, ранее состоявшим на учете как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, состоялась в администрации городского округа Мытищи. Это стало возможным благодаря федеральной и областной программам поддержки, предоставляющим возможность получения собственного жилья по достижении совершеннолетия.

Новоселами стали Анастасия Лысова, которая увлекается настольными играми, рисованием пайетками и садоводством, София Горячева — швея по профессии, интересуется дизайном одежды, Саида Магомедова — специалист в области моды и красоты, и Максим Бороздин — квалифицированный специалист в области строительства.

Они все — творческие и целеустремленные молодые люди. Получение собственного жилья откроет для ребят новые возможности и станет отличным началом самостоятельной взрослой жизни.

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