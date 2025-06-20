Четверо школьников из Серпухова сдали ЕГЭ на сто баллов

В городском округе Серпухов максимально высоких результатов на Едином государственном экзамене достигли четыре выпускника. Один из них получил сто баллов по русскому языку и сразу три — по физике.

По предмету «русский язык» на Едином государственном экзамене отличилась студентка «Губернского колледжа», призер Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, победитель научной конференции «Молодежь и инноватика» в секции «Русский язык и литература» Радосвета Плякина.

А стобалльниками по физике стали сразу три школьника: Степан Романов, Николай Киселев и Степан Закатин.

Воспитанник физико- математического класса Лицея «Протвино» Степан Романов любит этот предмет с седьмого класса. Юноша собирается поступать в Московский государственный технический университет имени Николая Баумана. Достичь высочайшего результата на итоговой аттестации ему помогла преподаватель Екатерина Беляева.

Учащийся школы № 10 Николай Киселев к заветным 100 баллам на экзамене пришел благодаря поддержке педагога Ольги Оканевой. Как и Степан Романов, Николай тоже мечтает поступить в Московский государственный технический университет имени Николая Баумана. В будущем юноша хочет стать инженером по аэродинамике.

Еще одна гордость Серпухова, выпускник «Центра непрерывного образования» Степан Закатин, также набрал максимальный балл по физике. Он множество раз побеждал на олимпиадах по этому предмету, участвовал в тематических конкурсах и состязаниях. Степан Закатин стал финалистом федерального конкурса «Профессионалы». Все это время юношу поддерживала преподаватель физики Елизавета Болотина.

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