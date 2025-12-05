Четверо медиков из Балашихи стали победителями премии «Подмосковный врач»

В Подмосковье подвели итоги ежегодной профессиональной премии для медицинских работников. В 2025 году звание «Подмосковный врач» и денежную премию в размере 300 тысяч рублей получили 60 специалистов региона, в числе награжденных — сразу четыре врача из Балашихи.

От городского округа были достойно представлены: Лариса Иванчук — врач акушер‑гинеколог Московского областного перинатального центра; Светлана Кузьмичева — врач‑онколог Московского областного онкологического диспансера; Инна Салкуцан — врач‑оториноларинголог Балашихинской больницы; Дарья Хаялова — врач‑оториноларинголог Балашихинской больницы.

Лариса Иванчук поблагодарила за высокую оценку труда и отметила, что поддержка со стороны Министерства здравоохранения Московской области мотивирует ее к новым целям и достижениям.

Отбор конкурсантов проходил в несколько этапов: компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных клинических задач. Для каждой медицинской специальности разработаны отдельные критерии и оценочные модули, что обеспечивает прозрачность и справедливость оценки.

В конкурсе приняли участие почти 340 медицинских специалистов, в итоге 90 человек стали победителями в номинациях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат».