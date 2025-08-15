Чествование летчиков-испытателей прошло в Балашихе

В технопарке «Кванториум» в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха состоялось патриотическое мероприятие, посвященное учреждению почетных званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР». Встреча объединила представителей власти, ветеранов, общественников и жителей города, чтобы почтить вклад авиаторов в развитие отечественной авиации и обсудить важность патриотической работы.

Мероприятие прошло при участии депутата городского совета Рустама Фахрисламова, генерал-майора авиации Николая Горчакова, летчика-снайпера полковника Василия Георгиади, руководителя исполкома местного отделения «Офицеры России» подполковника Розалии Абатуровой, а также волонтеров и местных жителей. О значении почетных званий рассказала директор «Кванториума» Екатерина Шехорина.

Звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР» были учреждены в 1958 году для награждения летчиков и штурманов первого класса, внесших значительный вклад в испытания и разработку новой авиационной техники. В 1959 году первыми награжденными стали Борис Галицкий, Марк Галлай, Владимир Коккинаки, Федор Опадчий, Серафим Уваркин и единственная женщина-летчик-испытатель Нина Русакова. До 1988 года эти звания получили 846 человек.

«Эти люди, рискуя жизнью, выявляли недочеты конструкций, обеспечивали безопасность полетов и укрепляли обороноспособность страны», — подчеркнула Екатерина Шехорина.

Рустам Фахрисламов рассказал о поддержке ветеранов и семей военнослужащих, а также о значении трудовых династий, передающих профессиональные навыки молодому поколению.

Николай Горчаков и Василий Георгиади акцентировали внимание на важности военно-патриотической работы, а Розалия Абатурова поделилась опытом гуманитарной помощи Донбассу, включая поставки одежды, книг и техники для школ.

В ходе мероприятия благодарностями от «Офицеров России» были отмечены Рустам Фахрисламов, гендиректор ООО «Арх-Строй Союз» Василий Бугер, воспитатель школы № 27 Маргарита Праскова, а также активные общественники и представители трудовых династий, таких как Полозовы — Галина Сергеевна и Андрей Викторович, более 20 лет работающие в сфере ЖКХ.

Историко-патриотические встречи в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи продолжат укреплять связь поколений, воспитывая у молодежи уважение к истории и людям, внесшим вклад в развитие страны.