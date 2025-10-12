Чествование юбиляров семейной жизни прошло в Сергиевом Посаде

В Доме культуры «Космос» города Пересвет Сергиево-Посадского округа состоялось торжественное чествование юбиляров семейной жизни, проживших вместе 50, 55, 60 и 65 лет. Всего в этом году в муниципалитете поздравили 30 пар.

В зале ДК звучали истории о том, как познакомились юбиляры, где работали, сколько детей и внуков вместе вырастили. Каждую пару встречали аплодисментами. Супруги ставили подпись в красном альбоме юбилейных свадеб. Эту хронику семей-долгожителей ведут уже 25 лет. За это время в книге расписались порядка 700 пар. Альбом бережно передают на хранение в городской архив.

Праздник организовали Совет ветеранов Пересвета и Дом культуры «Космос» при поддержке администрации Сергиево-Посадского округа, «Загорского трубного завода» и депутата Московской областной думы Александра Легкова. Особую торжественную атмосферу мероприятию придавали творческие номера юных артистов.