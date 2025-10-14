Черные пояса по тхэквондо вручили спортсменам из Черноголовки

В наукограде состоялось мероприятие, посвященное вручению мастерских международных дан-сертификатов и черных поясов местным тхэквондистам. Согласно информации, предоставленной спортивной школой «Черноголовка», ее воспитанники успешно прошли экзамен на получение мастерской квалификации.

Каждый спортсмен был аттестован после прохождения серии испытаний. По результатам аттестации тхэквондистам были присвоены звания и вручены соответствующие награды. Представители спортивной школы отметили, что для получения званий черноголовским тхэквондистам потребовалось около десяти лет тренировок, подготовки и успешных выступлений на соревнованиях различного уровня.

Мастерские даны получили спортсмены Денис Иванов, Алексей Семенов, Анастасия Корнеева, Анна Прасол, Алексей Осипов, Максим Бардовский, Ярослав Лобанов, Николай Зайцев, Олег Шаповаленко, Дарья Петрякова и Полина Гануш. Торжественная церемония вручения поясов по тхэквондо ВТФ прошла в арт-пространстве «Восход». Поддержать воспитанников спортивной школы пришли их родители и друзья.