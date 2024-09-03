Гимнастка Мария Пасека провела зарядку для жителей Балашихи

Зарядка от чемпионки мира Марии Пасеки собрала более 500 жителей Балашихи. Спортивную акцию провели в Пестовском парке.

Занятие прошло в рамках фестиваля летних видов спорта «Пока, лето!» в Пестовском парке.

«Приятно, что с нами сегодня столько людей! Я благодарен каждому, кто в это утро решил поучаствовать в зарядке с чемпионом! Рад, что к нам на фестиваль приехала Мария — невероятная спортсменка и красивая девушка!» — сказал начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодёжью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Мария Пасека показала жителям технику выполнения отжиманий, махи руками, ногами, а также продемонстрировала несколько элементов для укрепления коленных суставов и растяжку.

«Я не знала, кто придет на зарядку, поэтому ориентировалась на месте. Понравилось, как включились в процесс детки, взрослые тоже не отставали, все очень старались! Видела, как одна женщина здорово и правильно отжималась, было приятно на нее смотреть. Здесь важно понимать, что все упражнения нужно делать не на скорость, а на качество в удобном для себя темпе — тогда все будет хорошо», — поделилась Мария Пасека.

Участницей зарядки стала 68-летняя активистка губернаторской программы «Активное долголетия» Любовь Титова из микрорайона Железнодорожный. На занятие она пришла вместе с подругами. В «Активном долголетии» Любовь Алексеевна около трех лет. Очень любит йогу и такие спортивные мероприятия старается не пропускать.

«Мне заменили тазобедренный сустав и физическая активность жизненно необходима. Приятно, что в Балашиху приглашают таких титулованных спортсменов, которые проводят с нами зарядку и показывают технику выполнения разных упражнений. Эта встреча подарила мне только позитивные эмоции и отличное настроение. Спасибо всем!» — поблагодарила пенсионерка.

После зарядки жители могли взять автограф у чемпионки и сделать с ней фото на память.

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