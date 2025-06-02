Чемпионат ЦФО по пляжному самбо прошел в Мытищах

Первый в истории чемпионат Центрального федерального округа по пляжному самбо среди мужчин и женщин состоялся на стадионе пляжных видов спорта в парке Мира в Мытищах. Турнир собрал более ста спортсменов из 12 регионов ЦФО и стал отборочным к первенству России.

Пляжное самбо сейчас является самостоятельным видом спорта. Песок служит новой формой нагрузки для атлетов и естественным амортизатором, смягчающим падения. Правила проведения схваток в пляжном самбо довольно просты, но этот вид отличается от классического спортивного и боевого самбо. Атлеты борются только в стойке, а при падении на песок схватка останавливается. Каждый поединок длится три минуты, в течение которых соперники должны выполнить результативное действие, бросив противника так, чтобы он коснулся песка любой частью тела, кроме ног.

Наибольшее количество медалей на соревнованиях в Мытищах завоевали спортсмены сборной Московской области, включая самбистов из мытищинской спортшколы «ЦДЮС». Бекхан Ташибеков занял первое место в весовой категории до 58 килограммов, а Михаил Пустынников стал серебряным призером в весе до 71 килограмма.

Оба атлета выполнили норматив на звание мастера спорта и получили путевки на чемпионат России, который пройдет в конце июня в Калининграде.