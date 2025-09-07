Чемпионат России среди пилотов поршневых самолетов пройдет в Серпухове

Чемпионат России пройдет на аэродроме Дракино в Серпухове. В нем примут участие пилоты поршневых самолетов, которые выполнят головокружительные элементы в небе Подмосковья.

Дракино — базовая площадка для национальной сборной по высшему пилотажу. Именно здесь пройдет 34-й чемпионат России. В нем примут участие 36 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Московской области.

В первый день пилоты представят обязательную программу, включая сложные комплексы фигур на самолетах Су-26, Су-29 и Экстра.

Чемпионат играет важную роль в развитии авиационного спорта в Московской области и патриотическом воспитании молодежи. Такой вид деятельности требует глубоких знаний и мастерства.

