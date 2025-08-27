Чемпионат России по ракетлону прошел в Химках

В центре ракеточных видов спорта Space в Химках состоялись всероссийские состязания по ракетлону. Их провели впервые, но в будущем организаторы планируют сделать событие регулярным.

Участие в стартах приняли более 50 сильнейших спортсменов из разных регионов России и Республики Казахстан.

Ракетлон — захватывающий любительский вид спорта объединяет элементы бадминтона, сквоша, большого и настольного тенниса, предлагая участникам возможность проявить навыки в четырех дисциплинах сразу. Сеты разыгрываются в порядке от самой маленькой ракетки к самой большой.

Каждый сет играется до 21 очка, а каждый розыгрыш приносит одно очко победителю. Победителем матча становится игрок, который набрал наибольшее количество очков.

«Ракетлон — полезный вид спорта. Это уже доказано. Профилактика старения, болезни Альцгеймера — это настольный теннис. Бадминтон — это слежение за воланом, профилактика зрения», — подметил вице-президент бадминтонного клуба в Химках Дмитрий Дубовенко.

Центр ракеточных видов спорта Space расположен по адресу: улица Кирова, строение 24, и уже стал площадкой для проведения многих спортивных мероприятий.

«Подобные спортивные события — это отличный пример того, как спорт объединяет людей и делает нашу жизнь лучше! Поздравляю всех участников и организаторов с успешным проведением турнира!» — сказал депутат Химок Глеб Демченко.