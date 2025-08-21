Чемпионат России по ракетлону пройдет в Химках

Более 50 сильнейших спортсменов страны поборются за звание чемпиона в одиночном разряде на турнире в Химках. Мероприятие пройдет в центре ракеточных видов спорта Space.

Соревнование представляет собой комбинацию четырех дисциплин: настольного тенниса, бадминтона, сквоша и большого тенниса. Сеты играются последовательно — от меньшей ракетки к большей, каждый до 21 очка.

При равном счете 20:20 игра ведется до достижения преимущества в два очка. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков по итогам всех сетов.

«Проведение подобных чемпионатов в нашем городе — это отличная возможность развивать спорт и привлекать к нему молодежь. Я очень рада, что Химки становятся местом важных спортивных событий», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Чемпионат в Химках пройдет во второй раз — в июне здесь же состоялся парный разряд, который впервые за 15 лет проведения турнира прошел за пределами Москвы.