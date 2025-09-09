Чемпионат России по парашютному спорту прошел в Коломне

На базе аэроклуба «Аэроград Коломна» завершился чемпионат России по парашютному спорту. Среди участников турнира были как спортсмены-новички, так и опытные парашютисты, призеры чемпионатов мира и Европы.

Более 200 спортсменов со всей страны разыграли множество комплектов наград в разных видах программы.

Так, на аэродроме «Коробчеево» прошли состязания по вигсьют-акробатике, групповой акробатике, включая команды до 16 участников, а также по артистическим дисциплинам. Судьи учитывали количество и сложность построенных парашютистами фигур за конкретное время.

К торжественной церемонии закрытия турнира в онлайн-режиме присоединился президент федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш, который поздравил участников чемпионата с успешным завершением турнира и поблагодарил за достойную борьбу.