Чемпионат России по мотоболу прошел в Видном

В Ленинском городском округе Подмосковья 2 июня 2024 года прошел ключевой матч первого круга чемпионата России по мотоболу. Команда «Металлург», обладатель национального кубка, встретилась с командой «Колос» из Ипатово.

Заслуженный мастер спорта России, тренер «Металлурга» Владимир Сосницкий сообщил, что первый гол в матче забил игрок команды соперников Сергей Крошка, играющий за «Колос». Но команда Сосницкого быстро ответила голом, забитым Анатолием Касьяновым.

По итогам зрелищной игры счет оказался равным — 3:3. Голы забили Анатолий Касьянов и Иван Криштопа из «Металлурга», а также Вячеслав Лемешевский и Сергей Крошка из команды «Колос».

Напомним, что следующий матч запланирован на 29 июня 2024 года на стадионе «Металлург» в городе Видное Ленинского городского округа. «Металлург» встретится с командой «Ковровец» из города Ковров Владимирской области.