Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах в конце марта

Люберцы примут чемпионат России по мас-рестлингу. Он пройдет 29 и 30 марта во дворце спорта «Триумф». На турнире за звание чемпиона поборются более 150 спортсменов из 21 региона России. Подмосковье на соревнованиях представят 22 жителя, передает министерство физической культуры и спорта МО.

Медали разыграют в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин. Также выберут победителей и призеров абсолютной категории.

​«Это знаковое событие для отечественного мас-рестлинга и для моего родного городского округа Люберцы. Уверен, что соревнования пройдут на высочайшем уровне», — отмечает первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

​Министерство физической культуры и спорта региона отмечает, что церемония открытия пройдет в первый день в 14:00. На следующий — проведут схватки в абсолютной весовой категории.

​Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии. Его признали в России и ввели в национальный реестр в 2003 году, а в 2017 году — определили как российский вид спорта.

Мас-рестлинг предполагает бесконтактное единоборство. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук противника или перетянуть его. Схватка длится до двух побед одного из борцов в двух или трех раундах.