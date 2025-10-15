Чемпионат России по гандболу среди женских команд прошел в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове прошел гандбольный матч шестого тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд. На площадке встретились сборные «Луч» из Москвы и «Звезда» из Звенигорода.

На время турнира площадка в Чехове стала домашней ареной для команды «Звезда» Московской области. Ранее в сезоне спортсменки провели трехматчевую серию без поражений, в то время как их оппонент из столицы завоевал всего одну победу. На трибунах Дворца спорта «Олимпийский» подмосковную «Звезду» активно поддерживали болельщики. Понаблюдать за матчем удалось и хозяевам площадки — «Чеховским медведям».

Встреча завершилась со счетом 28:25 в пользу команды из Звенигорода. Марианна Егорова и Вероника Чипула были признаны лучшими игроками матча. Награждение провел генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи», генеральный директор Федерации гандбола Московской области, мастер спорта по гандболу Александр Сафонов. Девушкам вручили памятные призы и букеты цветов.