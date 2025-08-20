Чемпионат по водно-моторному спорту прошел в Химках

На территории спортивного клуба «Турист» в Химках прошел чемпионат по водно-моторному спорту. Большинство химкинских спортсменов представили воспитанники Дома юных техников «Интеграл».

Соревнования собрали спортсменов из Москвы и городов Подмосковья.

Перед стартом состязаний для всех гонщиков провели обязательный инструктаж по технике безопасности. Мастер спорта и опытный тренер Владимир Выгузов не только подробно разобрал ключевые правила поведения на воде, но и лично проинспектировал трассу, чтобы обеспечить максимальную безопасность участников.

Чемпионат проходил в двух дисциплинах — гонках на мотолодках классов RP3 и RP4, способных развивать скорость от 60 до 130 км/ч. Участие приняли спортсмены от 18 лет.

«Спортсмены выполняют несколько заездов. Участники соревнуются на трассе в форме треугольника. Результаты определяют, исходя из количества пройденных кругов и времени, за которые спортсмен преодолел дистанцию», — рассказала начальник отдела технических видов спорта Дома юных техников «Интеграл» Евгения Капралова.

Итоги чемпионата подтвердили высокий уровень подготовки химкинских спортсменов. Воспитанники «Интеграла» заняли весь пьедестал почета: чемпионом и серебряным призером стал Артемий Половинкин, а третье место занял Александр Барменков.

«Я занимаюсь водно-моторным спортом уже около восьми лет. В нашем деле очень важна выносливость, есть соревнования, где приходится ездить много часов. Необходима сила в ногах и руках, так как в случае резкого поворота, руль можно просто не удержать», — поделилась участница соревнований Саяна Дорофеева.

Чемпионат стал частью системной работы по популяризации водно-моторного спорта в Химках и пропаганде здорового образа жизни.