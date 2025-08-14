Чемпионат по водно-моторному спорту пройдет в Химках 16 августа

На акватории канала имени Москвы в Химках состоится чемпионат по водно-моторному спорту. Торжественное открытие запланировано на 10:00 у клуба «Турист».

Спортсмены будут соревноваться на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил.

Среди участников – воспитанники Дома юных техников «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина, уже добившиеся значительных успехов в этом сезоне.

«Химки всегда славились своими спортивными традициями, и чемпионат по водно-моторному спорту – прекрасное тому подтверждение. Мы поддерживаем развитие технических видов спорта, которые не только укрепляют здоровье, но и воспитывают в молодежи инженерное мышление и любовь к технике», – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Соревнования направлены на привлечение новых участников и развитие технического творчества. Организаторы подчеркивают, что такие виды спорта играют важную роль в военно-патриотическом воспитании, способствуя всестороннему развитию подрастающего поколения.