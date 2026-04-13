Чемпионат по спортивной версии «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске

Третий чемпионат городского округа по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» среди взрослых состоялся в молодежном центре «Олимпиец» 10 апреля. Соревнования посвятили 95-летию филиала «ВМУ» компании «Уралхим», который является партнером мероприятия.

Вопросы игры касались актуальных тем — космоса, праздника Светлой Пасхи и, конечно, химии. В первом этапе участвовали шесть команд: «Волонтеры Подмосковья» из молодежного центра «Олимпиец», «Короткое замыкание» из лицея № 23, «Великий ОКС» из филиала «ВМУ» «Лидер» из спортивного клуба инвалидов, «План Б» из лицея имени Павла Стрельцова и «Сборная солянка».

В напряженной борьбе победу одержала команда «План Б», набравшая 23 балла. Второе место заняла «Сборная солянка» с 20 баллами, а замкнули тройку призеров ребята из команды «Короткое замыкание», у которых 19 баллов.

Игроки получили подарки от партнера мероприятия, филиала «ВМУ». Второй этап чемпионата состоится в июне.