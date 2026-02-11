Чемпионат по профмастерству начался в Мытищах
В Подмосковье стартовал региональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» — самого масштабного соревнования по профессиональному мастерству в стране. Турнир объединяет наиболее востребованные и массовые компетенции, соответствующие актуальным запросам реального сектора экономики.
Первые победы уже в копилке юных жителей Мытищ. 6 февраля состоялись состязания по двум компетенциям.
Компетенция «Реклама»:
1 место — Мария Склярова (школа № 32)
2 место — Савва Прохоров (школа № 32)
Жюри отметило высокий уровень проектов ребят и оригинальность творческих решений.
Компетенция «Преподавание вокала и музыки»:
2 место — Эвелина Каракай (школа № 36)
Юная участница покорила экспертов своим педагогическим талантом и артистизмом.
«Дорогие ребята! Поздравляю вас с первыми успехами и желаю новых ярких достижений! Чемпионат продолжается, впереди еще много интересного. Ждем новых триумфов!» — поздравила победителей глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Чемпионатные испытания продлятся до конца месяца.