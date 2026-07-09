Чемпионат по ПДД среди детей прошел в красногорском лагере «Искра»

Чемпионат по правилам дорожного движения прошел в красногорском детском лагере «Искра», в нем приняли участие более 260 детей. Дополнительным подарком была встреча с начальником московского областного ГАИ, генерал-майором Виктором Кузнецовым.

Детям предстояло пройти около 10 этапов, заработать очки и отметить знания правил ПДД в учетном листке отряда.

«Инструктор рассказывает им одно правило дорожного движения, которое как никогда актуально. Например, что подходя к пешеходному переходу, мы должны убедиться в том, что все машины увидели, повернуть голову налево-направо, еще раз посмотрели, снять капюшон, снять наушники, не отвлекаться на телефон. <…> И после прохождения испытания инструктор еще раз закрепляет это правило дорожного движения», — рассказала заместитель генерального директора РОО МО «Союз безопасности дорожного движения» Полина Вандровская.

Для детей соревнования стали веселым приключением, при этом укрепились знания ПДД. Гостю мероприятия, генерал-майору Кузнецову, дети задавали животрепещущие вопросы. Их интересовали разные темы, от содержимого аптечки у патрульных ГАИ, до вопроса, «почему на полицейских машинах так громко работают мигалки».

«Мы приехали для открытого разговора с детьми, чтобы они не только знали правила, но еще и чтобы соблюдали правила. Пообщаться с ними на равных. Задача одна — рассазать детям о правилах дорожного движения, поднять их уровень знаний, и, конечно, практические навыки», — отметил начальник управления ГАИ.

Проигравших в чемпионате не было. Все команды унесли с собой дипломы в своей номинации.