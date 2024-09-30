Чемпионат по оказанию медпомощи прошел в споршколе в Котельниках

Муниципальный этап чемпионата Московской области по оказанию первой помощи состоялся в спортивной школе «Котельники». В нем участвовали активисты «Движения Первых» городского округа.

Участники соревнований продемонстрировали свои знания и навыки оказания первой медицинской помощи. Каждая команда должна была выполнить по четыре задания — пройти тест по основам предмета и решить три ситуационные задачи.

Школьники показали, что нужно делать при транспортировке пострадавшего, как остановить кровотечение и многие другие приемы.

По итогам соревнований победителем стала команда «Взлет» из школы № 2. Второе место заняли «Орлы Удачи» из школы № 3, а замкнули тройку призеров «Бриллианты» из 1-й школы.

В учебных заведениях округа регулярно проводятся занятия по оказанию медпомощи, ведь это умение является одним из самых необходимых жизненных навыков.

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