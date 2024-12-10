Чемпионат по настольному теннису прошел в Химках

Соревнования провели в спортивном центре Space городского округа Химки. Более 60 профессионалов собрались здесь, чтобы показать мастерство владения ракеткой.

Чемпионом соревнований стал воспитанник физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Благо» Асильбек Суйналиев. Серебряную медаль завоевал Вацлав Кунцевич. Почетную третью ступень пьедестала занял Бахтиер Тураев.

Среди женщин лучшей оказалась Надежда Руденко. Совсем немного до золотой медали не хватило Марии Маевской, девушка стала второй. Бронзовую награду чемпионата выиграла Маргарита Малкина.

Всего первенство включало 120 игр, по результатам которых и определились сильнейшие участники.

Отметим, что основная задача спортивного праздника — привлечь внимание жителей к физической активности и в частности к игре в настольный теннис.

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