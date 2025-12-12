Чемпионат по компьютерному зрению и ИИ прошел в Богородском округе

В турнире приняли участие финалисты из Ногинска, Балашихи, Орехово-Зуева, Электростали и Домодедова. Юным умам предстояло решить технологические задачи, используя в своей работе нейронные сети и современные алгоритмы анализа данных. Ребята программировали и тестировали беспилотные автомобили. Это были не просто соревнования. Здесь каждый с нуля мог погрузиться в мир, где компьютер учиться понимать изображение. Здесь завязывалась дружба и рождались команды единомышленников. Ребята остались в полном восторге от самого мероприятия и полученного нового опыта.

В этом году организаторы отметили высокий уровень подготовки всех участников. По итогам определили призеров в командном зачете. Первое место — у команды «Гаi Юлий Цезарь», второе — у «IT капибарики», а третье заняли «Питонцы».

Также чествовали лучших в личном зачете. Победителями стали Михаил Гарский, Рашид Усмонов, Максим Кравченко, Марина Гаврилова, Мария Пигусова, Мане Меграбян, Роман Адигамов, Максим Евтушенко.