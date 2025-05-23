Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошел в Подмосковье

С 1 апреля по 22 мая в Подмосковье состоялся 13-й чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров региона. Из 800 участников в областной этап прошли 20 лучших, в том числе ветераны боевых действий.

В чемпионате приняли участие 89-летние Нина Глицуп из Фрязина и Людмила Буянова из Орехово-Зуева — они стали самыми возрастными конкурсантками.

Участников оценивали по двум номинациям: «Лучший пользователь компьютера среди граждан старшего поколения» и в новой категории «Лучший пользователь ПК среди пенсионеров, ветеранов боевых действий, в том числе в СВО».

Татьяна Березенцева из Воскресенска и Андрей Комаров из Клина стали абсолютными победителями. В новой номинации лучшим стал Юрий Суханкин из Ступина.

Они представят Подмосковье в финале пятнадцатого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров 21 июня.