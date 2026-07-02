Чемпионат по электронике прошел в Котельниках

Первые соревнования по электронике состоялись в городском округе. В центре молодежного инновационного творчества «Призма» состязались около 100 ребят в возрасте от 10 до 14 лет.

Участникам предстояло не только правильно собрать электроцепь, но и ответить на вопросы. За каждое задание начисляли баллы, максимум 30. Тем, кто набрал больше половины, присвоили стартовый разряд по электронике и вручили специальный значок. Некоторые ребята справились с практической частью всего за несколько минут. Теория шла у всех немножко сложнее.

«Абсолютно у всех практика вышла лучше, чем теория. Наверно, это закономерно для их возраста. Наше обучение частично заточено на то, чтобы дети в первую очередь учились практике. Поэтому теорию мы будем обязательно подтягивать», — отметила руководитель центра молодежного инновационного творчества «Призма» Элина Розанова.

К чемпионату ребята готовились — более 500 детей посетили мастер-классы, 120 школьников прошли на мини-курс в школах и на базе ЦМИТ «Призма». Учились читать электрические схемы и осваивали работу с паяльником.