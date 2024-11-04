Чемпионат Московской области по самбо прошел в Люберцах

Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы состоялся чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин. Участниками состязаний стали более сотни спортсменов из городов региона.

По словам главы муниципалитета Владимира Волкова, Люберцы на соревнованиях представили 13 самбистов.

«Спортсмены показали красивую борьбу и яркие поединки», — сказал Владимир Волков.

Спортсмены выступили в 16 весовых категориях: по восемь у мужчин и женщин.

«Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Центрального федерального округа, который пройдет с 20 по 22 декабря в Рязани», — отметил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Всех причастных на мероприятии поздравили с прошедшим Днем тренера. Одному из первых наставников по самбо в Люберцах Анатолию Полякову в подарок вручили зимнюю спортивную экипировку.

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